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Ракурс
Бойцы ПВО рассказали о людях, снимающих их работу во время тревог

Бойцы ПВО рассказали о людях, снимающих их работу во время тревог (ВИДЕО)

27 янв 2024, 14:05
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Бійці ППО розповіли про людей, які знімають їхню роботу під час тривог. Відео з воїнами 114 бригади ТРО завірусилося у мережі.


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Бійці спочатку попросили людей не знімати ролики з роботою протиповітряної оборони, оскільки «за ними стежить Служба Божа (СБУ — «Ракурс»)". Згодом вони запропонували охочим до знімань до себе на роботу — на службу в ЗСУ.

Якщо вам дуже подобається, як воно все світиться, вибухає, то приходьте до нас служити, тут можна на місці усе відзняти крупним планом, — розповідає у ролику один з бійців.

Лазерне наведення, потужні ліхтарі та великокаліберні кулемети із трасувальними боєприпасами. Ці та інші засоби в арсеналі мобільних вогневих груп ЗСУ допомагають знищувати шахеди, якими ворог тероризує Україну, — так підписали військові своє відео.

Детальніше про роботу захисників українського неба — у сюжеті Армія TV.

Источник: Ракурс


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