В Украине участились падения невредимых "шахедов"

https://racurs.ua/n191787-v-ukraine-uchastilis-padeniya-nevredimyh-shahedov.html

Ракурс

Українські Сили оборони доволі частіше починають демонструвати баражуючі боєприпаси Shahed («Герань»), які вдається посадити неушкодженими.

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Народний депутат України Олександр Федієнко розповів, що в країні вже є декілька розробок, які здатні знешкоджувати подібні безпілотники.

Україна має сучасну розробку і не одну, яка може за допомогою радіоелектронного впливу (РЕБ), втручатись у системи таких засобів, — цитує Федієнка портал «Мілітарний».

Також народний депутат додав, що всій країні встановлюють спеціальні прилади, які мають впливати на російські баражуючі боєприпаси.

Це не один, не два, не три передавачі впливу на такі літальні апарати. Це сотні тисяч приладів які монтують по всій країні, — додав депутат.

«Мілітарний» нагадує, що російська «Герань» (Shahed) має чотири антени. Це складові системи супутникової навігації, вони розташовані всередині планера. Блок навігації російського виробництва має елементи системи протидії РЕБ «Комета». Приймач створений для захисту навігаційних сигналів від навмисних і ненавмисних перешкод для стабілізації сигналів супутникових навігаційних систем.

У січні 2024 над Україною зафіксовано щонайменше 259 безпілотників Shahed-136/131, які випускали з території росії. Повідомляється, що з них тільки 58 не були збиті (22%).

Не виключно, що частина безпілотників падає через власні несправності. БПЛА Shahed («Герань») оснащується двигунами MD275, в той час, як попередня версія БПЛА оснащувалась двигуном MDR208.

Також московити почали фарбувати баражуючі боєприпаси в чорний колір для утруднення виявлення в нічному небі.