Байден пообещал закрыть границу в случае кризиса

https://racurs.ua/n191788-bayden-poobeschal-zakryt-granicu-v-sluchae-krizisa.html

Ракурс

Президент США Джо Байден закликав Конгрес узгодити пакет заходів, який би посилив правила імміграції до США, що йдуть в пакеті з допомогою Україні.

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Республіканці пов’язують питання безпеки кордону зі схваленням допомоги Україні, нагадує «Голос Америки».

Те, про що домовляються — в разі затвердження — стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для безпеки кордону, який ми будь-коли мали в нашій країні, — йдеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому.

Байден запевнив законодавців, що коли цей законопроєкт прийде йому на підпис, він в одразу в день підписання застосує свої нові надзвичайні повноваження закрити кордон в разі кризи.

Безпека кордону через ці перемовини є перемогою Америки, — заявив американський президент.

«Ракурс» писав раніше, що спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав листа законодавцям, де сказав, що угода про фінансування допомоги Україні та безпеку американського кордону не має шансів бути підтриманою.

Джонсон у листі до колег пише, що «Сенат, як виглядає, не здатний досягти будь-якої угоди. Якщо плітки щодо змісту чорнової угоди правдиві, законопроєкт буде нежиттєздатним у Палаті представників в будь-якому разі».