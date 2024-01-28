Россияне активно применяют FPV-дроны, фото: RT

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На Південному напрямку минулої доби зафіксовано надзвичайну активність ворожих безпілотників — російські загарбники застосували понад 70 FPV-дронів.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, повідомляє сьогодні. 28 січня, агентство «Укрінформ».

У нашій зоні відповідальності ворог не припиняє атак на мирне населення правого берега (Дніпра — ред.), продовжує також тероризувати і наші позиції на лівому березі, зокрема активізував використання безпілотних літальних апаратів типу FPV та інших модифікацій, з яких скидаються осколкові боєприпаси, — зазначила Гуменюк.

Так, за минулу бойову добу ми відмічаємо надзвичайну активність, якої ми ще не фіксували — понад 70 FPV-дронів було задіяно по позиціях наших військ і по мирному населенню, — додала вона.

Гуменюк зауважила, що ворог постійно змінює тактику, вишукуючи способи обійти українські системи протиповітряної оборони:

випробовують різні висоти для запуску «Шахедів»;

тяжіють до акваторії Чорного моря, захід з якої ускладнює для мобільних вогневих груп орієнтування за звуком;

використовують тимчасово окуповану територію як основний відрізок шляху за яким прямують «Шахеди».

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 28 січня, захисники України знищили чотири з восьми запущених рашистами «шахедів».

Джерело: «Укрінформ»