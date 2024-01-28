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Защитники Украины ликвидировали уже более 382 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
740 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n191805-740-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 382 тис. 110 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 740 осіб. Про це сьогодні, 28 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 280 танків;
- 11 тис. 671 бойову броньовану машину;
- 9 тис. 97 одиниць артилерійських систем;
- 972 одиниці РСЗВ;
- 660 одиниць засобів ППО;
- 331 літак;
- 324 гелікоптери;
- 7 тис. 41 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 845 крилатих ракет;
- 23 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 12 тис. 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 436 одиниць спеціальної техніки.
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