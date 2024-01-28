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Захисники України ліквідували вже понад 382 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

740 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

28 січ 2024, 09:31
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 382 тис. 110 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 740 осіб. Про це сьогодні, 28 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 280 танків;
  • 11 тис. 671 бойову броньовану машину;
  • 9 тис. 97 одиниць артилерійських систем;
  • 972 одиниці РСЗВ;
  • 660 одиниць засобів ППО;
  • 331 літак;
  • 324 гелікоптери;
  • 7 тис. 41 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 845 крилатих ракет;
  • 23 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 12 тис. 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 436 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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