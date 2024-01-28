Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Захисники України ліквідували вже понад 382 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
740 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n191805-740-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 382 тис. 110 рашистів.
.
За минулу добу цей показник зріс на 740 осіб. Про це сьогодні, 28 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 280 танків;
- 11 тис. 671 бойову броньовану машину;
- 9 тис. 97 одиниць артилерійських систем;
- 972 одиниці РСЗВ;
- 660 одиниць засобів ППО;
- 331 літак;
- 324 гелікоптери;
- 7 тис. 41 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 845 крилатих ракет;
- 23 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 12 тис. 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 436 одиниць спеціальної техніки.
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...