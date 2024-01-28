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Ракурс
Рашисти в ніч на 28 січня вкотре атакували Україну «шахедами»

Чотири «шахеди» знищили сили ППО України в ніч на 28 січня (ІНФОГРАФІКА)

28 січ 2024, 08:42
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 січня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснив нічні атаки:

  • вісьмома ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф);
  • двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області рф;
  • трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Були атаковані цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мобільними вогневими групами Повітряних сил знищено чотири із восьми ворожих БПЛА, якими противник атакував прифронтову зону, — вказано в повідомленні. — Про ліквідацію наслідків удару «балістикою» повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо без постраждалих.

Джерело: Ракурс


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