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Рашисти в ніч на 28 січня вкотре атакували Україну «шахедами»
Чотири «шахеди» знищили сили ППО України в ніч на 28 січня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n191804-chotyry-shahedy-znyschyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-28-sichnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 січня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що ворог здійснив нічні атаки:
- вісьмома ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф);
- двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області рф;
- трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.
Були атаковані цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Мобільними вогневими групами Повітряних сил знищено чотири із восьми ворожих БПЛА, якими противник атакував прифронтову зону, — вказано в повідомленні. — Про ліквідацію наслідків удару «балістикою» повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо без постраждалих.