Рашисти в ніч на 28 січня вкотре атакували Україну «шахедами»

https://racurs.ua/ua/n191804-chotyry-shahedy-znyschyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-28-sichnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 січня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснив нічні атаки:

вісьмома ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф);

двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області рф;

трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Були атаковані цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.