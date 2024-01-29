Экс-командиры «Беркута» пытались уничтожить доказательства убийств на Майдане. Фото:

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Двоє колишніх командирів «Беркуту» отримали підозри від ДБР.

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Ці екс-силовики намагалися знищити докази вбивств на Майдані під час Революції гідності. Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 2 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї) та ч. 2 ст. 263−1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 10 років. Про це 29 січня повідомило Державне бюро розслідувань.

Зловмисники намагалися знищити зброю, з якої їхні підлеглі 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві вбили 48 протестувальників і поранили ще 90. Екс-«беркутівці» порізали зброю на частини й затерли серійні номери. Після цього її викинули в річку Віта, а частину закопали на березі.

Загалом було знищено 24 автомати «Калашникова» калібру 7,62 мм, одну снайперську гвинтівку Драгунова, три рушниці «Форт-500» калібру 12 мм та рушницю «Форт-12» калібром 9 мм.

У ДБР нагадали, що у 2023 році в цій справі до 10 років заочно засудили колишнього заступника керівника одного з управлінь МВС України.

Нагадаємо, 18 жовтня український суд оголосив вироки пʼятьом колишнім «беркутівцям» у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській в лютому 2014 року, де загинули 47 людей.