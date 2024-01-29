Оккупационный «отдел полиции» был атакован в Ясиноватой. Фото:

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Ракурс

Окупаційний «відділ поліції» в місті Ясинувата Донецької області був атакований.

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Вчора, 28 січня, внаслідок удару було пошкоджено будівлю «МВС» та чотири службові авто. Під обстріли потрапив так званий «ОМВС рф Ясинуватський» на вулиці Жовтневій. До окупації в цьому ж будинку розміщувалася українська поліція. Про атаку повідомив Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що відновленню не підлягають чотири авто, які були припарковані поруч із будівлею — два «ВАЗи», «Рено» та «ЗАЗ». Також пошкоджено два кабінети поліцейських та вибиті вікна в будівлі.

Традиційно російська окупаційна влада заявила, що постраждалих буцімто немає.

Нагадаємо, у новорічну ніч по донецькому готелю «Донбас Палас» було шість прильотів. Новий рік там святкували «еліта» окупантів разом з московськими гостями. Загинули четверо осіб, а 13 дістали поранення.