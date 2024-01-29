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Ракурс

Украина проведет принудительную эвакуацию детей из девяти сел Донецкой области

29 янв 2024, 18:08
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Через безпекову ситуацію у низці населених пунктів Донеччини буде проведено примусову евакуацію дітей.


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В Мінреінтеграції 29 січня повідомили, що йдеться про 9 окремих населених пунктів Донецької області.

Список такий: села Антонівка, Іллiнка, Зоряне, Олександропiль, Желанне Друге Мар’їнської міської, а також Межове, Восход, Новоселівка Перша, Желанне Очеретинської селищної територіальних громад Покровського району.

Заплановано евакуювати 135 осіб, в тому числі 73 дитини та 62 супроводжуючих (членів сімей).

Приймаючими регіонами стануть Житомирщина та Закарпаття. Там вони безплатно будуть розміщені, забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

Нагадаємо, що евакуація здійснюється безплатно. Зробити це можна, зателефонувавши на гарячу лінію з питань проведення евакуації 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15−48 або ж написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078−84−33.

Источник: Ракурс


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