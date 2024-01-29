Украина проведет принудительную эвакуацию детей из девяти сел Донецкой области

Ракурсhttps://racurs.ua/
Украина проведет принудительную эвакуацию детей из девяти сел Донецкой областиhttps://racurs.ua/n191853-ukraina-provedet-prinuditelnuu-evakuaciu-detey-iz-devyati-sel-doneckoy-oblasti.htmlРакурс
Через безпекову ситуацію у низці населених пунктів Донеччини буде проведено примусову евакуацію дітей.
.
В Мінреінтеграції 29 січня повідомили, що йдеться про 9 окремих населених пунктів Донецької області.
Список такий: села Антонівка, Іллiнка, Зоряне, Олександропiль, Желанне Друге Мар’їнської міської, а також Межове, Восход, Новоселівка Перша, Желанне Очеретинської селищної територіальних громад Покровського району.
Заплановано евакуювати 135 осіб, в тому числі 73 дитини та 62 супроводжуючих (членів сімей).
Приймаючими регіонами стануть Житомирщина та Закарпаття. Там вони безплатно будуть розміщені, забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.
Нагадаємо, що евакуація здійснюється безплатно. Зробити це можна, зателефонувавши на гарячу лінію з питань проведення евакуації 0 800 408 911.
Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15−48 або ж написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078−84−33.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...