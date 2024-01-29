Россияне нашли в море части ракеты "Нептун"

https://racurs.ua/n191856-rossiyane-nashli-v-more-chasti-rakety-neptun-video.html

Ракурс

В росії на березі Азовського моря знайшли рештки української крилатої ракети «Нептун».

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Відповідне відео оприлюднили російські пропагандистські медіа.

Рештки знайшли поблизу Таганрогу на березі моря. У ракети відсутня бойова частина.

Як пише «Мілітарний», говорити про приблизну локацію падіння навряд можливо. Імовірно, це могла бути одна з ракет, якою завдавалися удари по Криму. Варто зауважити, що у будь-якому випадку аби досягти Азовського моря вона мала прорвати глибокоешелоновану систему ППО росії.

Про те що це саме українська крилата ракета можна судити за характерною формою фюзеляжу, закрилкам та конструкції сопла реактивного двигуна.

Однак по цим кадрам складно сказати чи була ця ракета виготовлена до повномасштабного вторгнення чи уже під час нього. «Мілітарний» зазначає, що невідомо, чи це оригінальна протикорабельна версія ракети Р-360 або ж якась із її модифікацій для ударів по наземних цілях.