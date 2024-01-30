Украинская ПВО ночью уничтожила 15 из 35 шахедов. Фото:

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Ракурс

Масований наліт російських дронів відбувся на територію України вночі 30 січня.

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Ворог атакував 35-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з трьох напрямків — Приморсько-Ахтарська, Курської області рф та Чауди в окупованому Криму. А по Донецькій області було завдано ударів двома зенітними керованими ракетами С-300. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Зазначається, що військовослужбовці Повітряних сил та сили ППО знищили 15 російських дронів у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Зазначається, що частину БПЛА окупанти спрямували по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з росією.

Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, росія втретє модернізувала ударний дрон Shahed-136. У безпілотник іранського виробництва ворог додав кумулятивний та запалювальний ефекти. Нову бойову частину знайшли у пофарбованому у чорний колір «Шахеді», який росія днями запускала по Україні.