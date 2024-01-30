Последствия обстрела Харьковщины. Фото: ОВА

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Російська армія продовжує завдавати ударів по Харківській області.

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Упродовж доби ворожі авіаудари зафіксували у Великому Бурлуці, Хатному, Петропавлівці, Піщаному, Берестовому. Вчора об 11.40 окупанти вдарили керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук. Пошкоджено цивільне сироробне підприємство. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, двері, стіни будівель. Про це очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив у Facebook.

А о 15.52 відбувся ворожий обстріл села Хатнє. Було влучання в складську будівлю цивільного підприємства, пошкоджено покрівлю. Близько 16.00 росіяни вдарили по Козачій Лопані, внаслідок чого пошкоджено дах та вікна житлового будинку.

А пізно ввечері вчора загарбники спрямували щонайменше шість «Шахедів» по Змієву. Внаслідок атаки пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки. З артилерії ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківщини.

Внаслідок обстрілів зазнали поранень чоловіки 52 та 61 року. Першого довелося госпіталізувати, а другий отримав медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, 28 січня російська федерація завдала ракетного удару, ймовірно балістикою, по Кременчуцькому районі Полтавської області. Було влучання у промисловий об'єкт.