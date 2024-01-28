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Армія рф завдала ракетного удару по Полтавщині. Фото:
Окупанти другий день поспіль атакували ракетами Полтавщинуhttps://racurs.ua/ua/n191830-okupanty-drugyy-den-pospil-atakuvaly-raketamy-poltavschynu.htmlРакурс
Ракетний удар по Полтавській області завдала російська федерація.
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Загарбники другий день поспіль атакують регіон. За попередньою інформацією знову є влучання в промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі. Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив у Telegram.
Очільник Полтавщини пообіцяв згодом повідомити подробиці обстрілу.
Повітряні сили ЗСУ сьогодні ввечері повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Повітряна тривога була оголошена у більшості областей, зокрема й у Києві. Ракети летіли у напрямку Кременчука.
Моніторингові Telegram-канали повідомляли про запуск трьох балістичних ракет з ОТРК «Іскандер-М» з території Бєлгородської області росії.
Нагадаємо, 28 січня в Кременчуцькому районі Полтавської області загасили пожежу, яка виникла на промисловому об'єкті внаслідок прильоту двох ракет «Іскандер-М». Площа пожежі сягала понад 1 тис. кв. м, її гасили понад півтори сотні рятувальників та майже 50 одиниць техніки.