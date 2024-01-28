Доходи Володимира Зеленського у 2022 році скоротилися втричі. Фото: ОП

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Доходи президента Володимира Зеленського та його родини у 2022 році скоротились в тричі у порівнянні з 2021 роком.

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Декларація глави держави за 2021 рік свідчить, що доходи президента та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн. Зокрема дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик — 5 млн 359 тис. 600 грн. Про це повідомляється на сайті президента.

У документі йдеться, що доходи родини Зеленського у 2021 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом тоді ця сума становила 5 млн 464 тис. 907 грн.

Зазначається, що доходи Зеленського у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн. Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2021 року також зменшився. В декларації 2022 року зазначено, що доходи глави держави та членів його сім’ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн.

В Офісі президента повідомили, що доходи родини Зеленського за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної війни.

Станом на кінець 2022 року залишок грошових коштів родини Зеленського скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн.

Нагадаємо, 10 жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроект про негайне публічне відкриття е-декларацій. Доступ до декларацій має бути забезпечено не пізніше 60 днів з дня набрання чинності закону про відновлення е-декларування.