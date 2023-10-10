Зеленський підписав законопроект про негайне публічне відкриття е-декларацій

https://racurs.ua/ua/n188138-zelenskyy-pidpysav-zakonoproekt-pro-negayne-publichne-vidkryttya-e-deklaraciy.html

Ракурс

Володимир Зеленський підписав законопроект про негайне публічне відкриття е-декларацій.

.

Верховна Рада схвалила цей закон з урахуванням вето президента 20 вересня.

Доступ до декларацій має бути забезпечено не пізніше 60 днів з дня набрання чинності закону про відновлення е-декларування.

Нагадаємо, ухвалений вперше законопроект із закритими реєстрами викликав обурення громадськості, і президент наклав на нього вето. Згодом Рада виправила текст.