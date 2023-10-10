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Зеленский подписал законопроект о немедленном публичном открытии е-деклараций
Зеленский подписал законопроект о немедленном публичном открытии е-декларацийhttps://racurs.ua/n188138-zelenskiy-podpisal-zakonoproekt-o-nemedlennom-publichnom-otkrytii-e-deklaraciy.htmlРакурс
Володимир Зеленський підписав законопроект про негайне публічне відкриття е-декларацій.
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Верховна Рада схвалила цей закон з урахуванням вето президента 20 вересня.
Доступ до декларацій має бути забезпечено не пізніше 60 днів з дня набрання чинності закону про відновлення е-декларування.
Нагадаємо, ухвалений вперше законопроект із закритими реєстрами викликав обурення громадськості, і президент наклав на нього вето. Згодом Рада виправила текст.
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