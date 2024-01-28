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Рашисти 27 січня завдали ракетного удару по Полтавщині, фото: Філіп Пронін
Пожежу після російського ракетного удару по Полтавщині ліквідовано (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191812-pojeju-pislya-rosiyskogo-raketnogo-udaru-po-poltavschyni-likvidovano-foto.htmlРакурс
На Полтавщині ліквідовано пожежу на промисловому об'єкті, яка сталася через завданий рашистами вчора, 27 січня, удар двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі.
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Про це сьогодні, 28 січня, повідомляється у Telegram-каналі очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
Зазначається, що плаща пожежі сягала понад 1 тис. кв. м, її гасили понад півтори сотні рятувальників та майже 50 одиниць техніки.
У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти з сусідніх областей. Щиро дякуємо їм за допомогу, — зазначив Пронін.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
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