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Рашисты 27 января нанесли ракетный удар по Полтавщине, фото: Филипп Пронин

Пожар после российского ракетного удара по Полтавщине ликвидирован (ФОТО)

28 янв 2024, 12:59
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На Полтавщині ліквідовано пожежу на промисловому об'єкті, яка сталася через завданий рашистами вчора, 27 січня, удар двома ракетами «Іскандер-М» по промисловому обʼєкту в Кременчуцькому районі.


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Про це сьогодні, 28 січня, повідомляється у Telegram-каналі очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Зазначається, що плаща пожежі сягала понад 1 тис. кв. м, її гасили понад півтори сотні рятувальників та майже 50 одиниць техніки.

У ліквідації пожежі брали участь і спеціалісти з сусідніх областей. Щиро дякуємо їм за допомогу, — зазначив Пронін.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Рашисти 27 січня завдали ракетного удару по Полтавщині, фото: Філіп Пронін

Источник: Ракурс


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