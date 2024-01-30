Склады с «Калибрами» в оккупированном Севастополе. Фото: «Атеш»

https://racurs.ua/n191869-partizany-obnarujili-sklady-s-raketami-kalibr-v-okkupirovannom-krymu-foto.html

Ракурс

Секретні склади з боєприпасами знайшли партизани в окупованому Криму.

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Партизани руху «Атеш» провели розвідку на північ від Сухарної бухти у тимчасово окупованому Севастополі та виявили склади, де можуть зберігатися російські крилаті ракети «Калібр» та інше озброєння. Також там помітили кілька одиниць вантажної автомобільної техніки. Про це «Атеш» повідомив у Telegram.

Координати виявлених місць: 44.628525, 33.585635 44.625469, 33.581552. Всю отриману інформацію партизани передали Силам оборони України.

Нагадаємо, російські військові почали задіювати залізничний вокзал в окупованій Євпаторії для перекидання техніки на передову. На цьому кримському вокзалі партизани руху «Атеш» зафіксували десятки танків Т-62 та велику кількість ремонтної техніки.