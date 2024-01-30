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Ракурс
Склади з «Калібрами» в окупованому Севастополі. Фото: «Атеш»

Партизани виявили склади з ракетами «Калібр» в окупованому Криму (ФОТО)

30 січ 2024, 10:50
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Секретні склади з боєприпасами знайшли партизани в окупованому Криму.


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Партизани руху «Атеш» провели розвідку на північ від Сухарної бухти у тимчасово окупованому Севастополі та виявили склади, де можуть зберігатися російські крилаті ракети «Калібр» та інше озброєння. Також там помітили кілька одиниць вантажної автомобільної техніки. Про це «Атеш» повідомив у Telegram.

Координати виявлених місць: 44.628525, 33.585635 44.625469, 33.581552. Всю отриману інформацію партизани передали Силам оборони України.

Склади з «Калібрами» в окупованому Севастополі. Фото: «Атеш»

Склади з «Калібрами» в окупованому Севастополі. Фото: «Атеш»

Склади з «Калібрами» в окупованому Севастополі. Фото: «Атеш»

Склади з «Калібрами» в окупованому Севастополі. Фото: «Атеш»

Склади з «Калібрами» в окупованому Севастополі. Фото: «Атеш»

Склади з «Калібрами» в окупованому Севастополі. Фото: «Атеш»

Склади з «Калібрами» в окупованому Севастополі. Фото: «Атеш»

Нагадаємо, російські військові почали задіювати залізничний вокзал в окупованій Євпаторії для перекидання техніки на передову. На цьому кримському вокзалі партизани руху «Атеш» зафіксували десятки танків Т-62 та велику кількість ремонтної техніки.

Джерело: Ракурс


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