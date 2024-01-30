ЗСУ знищили російський Су-34 над Луганщиною. Фото:

https://racurs.ua/ua/n191868-biyci-zsu-zbyly-rosiyskyy-su-34-nad-luganschynou-genshtab.html

Ракурс

Бойова авіація росії продовжує зазнавати втрат у війні з Україною.

.

Напередодні, 29 січня, українські військовослужбовці збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 у небі над Луганською областю. Про це речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив в ефірі телемарафону.

У статистиці Генштабу ЗСУ загальних бойових втрат противника за 30 січня вказано, що з початку російського вторгнення збили 332 ворожих літаки, 324 гелікоптери та 7 тис. 84 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Як відомо, Су-34 — багатофункціональний винищувач-бомбардувальник, який призначений для завдання ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Цей тактичний літак здатен атакувати цілі на відстані 150−600 км від лінії зіткнення.

Нагадаємо, у ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі «Шагол» згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії Повітряно-космічних сил Збройних сил росії. Головне управління розвідки Міноборони України показало відео підпалу російського винищувача.