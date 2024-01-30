Оккупант сдался в плен гвардейцам. Фото:

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Ракурс

Обмінний фонд України поповнюється російськими загарбниками.

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Російський солдат самостійно прийшов на позиції українських захисників та вдався у полон. З собою він приніс мішок хліба. Він розповів, що його підрозділ відійшов із позицій, а він проспав. Тому він вирішив скласти зброю й здатися. Про це 30 січня Національна гвардія України повідомила у Telegram.

Ми думали, що іноземні загарбники «губилися» тільки у 2022 р., але таке трапляється і зараз. Ті, які «своих не бросают», за словами героя нашого сюжету, «все откотились», а він проспав. І не придумав нічого кращого, ніж прийти до наших позицій «за хлебушком». Тепер він в теплі й нагодований, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що полонили росіянина бійці батальйону спеціального призначення «Донбас» 18-ї Слов’янської бригади Нацгвардії.

Нагадаємо, аналітики проекту DeepState 27 січня повідомили, що біля села Новомихайлівка Донецької області (на південь від Мар’їнки) вони поставили на коліна та розстріляли шістьох захоплених у полон український військових.