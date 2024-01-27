Російські загарбники вчинили військовий злочин біля Новомихайлівки, фото: DeepState

https://racurs.ua/ua/n191789-rashysty-rozstrilyaly-shistoh-ukrayinskyh-viyskovyh-yaki-potrapyly-v-polon-deepstate.html

Ракурс

Російські загарбники вчергове порушили правила та методи ведення війни.

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Біля села Новомихайлівка Донецької області (на південь від Мар’їнки) вони поставили на коліна та розстріляли шістьох захоплених у полон український військових. Про це у своєму Telegram-каналі повідомили аналітики проекту DeepState.

Трагедія сталася 4 січня. Тоді рашисти захопили спостережний пункт Сил оборони України, на якому перебували вісім бійців 23-ї ОМБР.

6 з них поставили на коліна та розстріляли, решту 2 забрали із собою. Це жахливе видовище бачило одразу декілька суміжних підрозділів на стрімі, — вказано в повідомленні.

Аналітики зазначають, що досі ніхто не наважився опублікувати відео тих подій.