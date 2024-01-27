Российские захватчики совершили военное преступление возле Новомихайловки, фото: DeepState

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Ракурс

Російські загарбники вчергове порушили правила та методи ведення війни.

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Біля села Новомихайлівка Донецької області (на південь від Мар’їнки) вони поставили на коліна та розстріляли шістьох захоплених у полон український військових. Про це у своєму Telegram-каналі повідомили аналітики проекту DeepState.

Трагедія сталася 4 січня. Тоді рашисти захопили спостережний пункт Сил оборони України, на якому перебували вісім бійців 23-ї ОМБР.

6 з них поставили на коліна та розстріляли, решту 2 забрали із собою. Це жахливе видовище бачило одразу декілька суміжних підрозділів на стрімі, — вказано в повідомленні.

Аналітики зазначають, що досі ніхто не наважився опублікувати відео тих подій.

Сподіваємося з’явиться хтось, хто зможе його опублікувати та підсвітити черговий злочин РОВ проти наших бійців. Це важливо показати як західним партнерам, так і тим, хто вірить, що полон його врятує, — наголошують у DeepState.