Оккупанты расстреляли украинских военнопленных. Фото:

https://racurs.ua/n190768-vrag-rasstrelyal-ukrainskih-voennoplennyh-pod-zaporojem.html

Ракурс

Відео розстрілу трьох українських військовополонених поширили в мережі.

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У грудні цього року російські окупанти під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли. Про це 27 грудня повідомив Офіс генпрокурора.

Правоохоронці почали розслідувати воєнний злочин росіян.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, — зазначили у відомстві.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку грудня в мережі з’явилося відео розстрілу російськими загарбниками беззбройних українських військових. Воєнний злочин вони вчинили в районі села Степове Покровського району Донецької області.

Офіс генпрокурора тоді розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).