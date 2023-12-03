У соцмережах з’явилося відео розстрілу рашистами беззбройних українських військових, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189960-rozstril-bezzbroynyh-ukrayinskyh-viyskovyh-prokuratura-rozpochala-rozsliduvannya.html

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Мережею 2 грудня з’явилося відео розстрілу російськими загарбниками беззбройних українських військових.

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У зв’язку з цим розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За попередніми відомостями, цей злочин рашисти вчинили біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району Донецької області.

На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних сил України, які здавалися в полон, — зазначають в прокуратурі. — Нараз слідчі та прокурори розпочали розслідування за цим фактом.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.