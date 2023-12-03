Розстріл беззбройних українських військових — прокуратура розпочала розслідуванняhttps://racurs.ua/ua/n189960-rozstril-bezzbroynyh-ukrayinskyh-viyskovyh-prokuratura-rozpochala-rozsliduvannya.htmlРакурс
Мережею 2 грудня з’явилося відео розстрілу російськими загарбниками беззбройних українських військових.
У зв’язку з цим розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
За попередніми відомостями, цей злочин рашисти вчинили біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району Донецької області.
На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних сил України, які здавалися в полон, — зазначають в прокуратурі. — Нараз слідчі та прокурори розпочали розслідування за цим фактом.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, — наголошують в Офісі генпрокурора.