Відео розстрілу українських військових рашистами з’явилося в мережі

Рашисти розстріляли українських військових, які здавалися в полон, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189952-video-rozstrilu-ukrayinskyh-viyskovyh-rashystamy-z-yavylosya-v-mereji.html

Ракурс

У мережі з’явилося відео, на котрому, ймовірно, показано момент розстрілу російськими загарбниками українських військових, котрі здавалися в полон.

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Відео сьогодні, 2 грудня, опублікував Telegram-канал DeepState.

За інформацією DeepState, подія сталася біля Степового.

Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки кацапи наткнулися на бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, … просто розстріляли обох, — вказано в повідомленні.

На відео показано ціну нашого спротиву. Ні один полон не гарантує життя, — наголошують у DeepState.

Речник ОСУВ «Таврія» Олександр Штупун в коментарі виданню «Українська правда» з приводу цього відео наголосив, що російські окупанти щоденно цинічно порушують правила і звичаї ведення війни.

І це відео — кричуще тому підтвердження. Воно проходить відповідні процедури перевірки і документування, — зазначив він. — Подібні злочини не мають строку давності, всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами.

Джерело: DeepState, «Українська правда»