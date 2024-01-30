ВСУ поразили радиолокационную станцию рашистов в Крыму

ВСУ уничтожили радиолокационную станцию ПВО рашистов в Крыму, фото: Ресурсный центр ГУРТ

https://racurs.ua/n191881-vsu-porazili-radiolokacionnuu-stanciu-rashistov-v-krymu.html

Ракурс

Збройні сили України сьогодні, 30 січня, вранці вразили радіолокаційну станцію російської системи ППО у тимчасово окупованому Криму.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що вказана радіолокаційна станція розташовувалася поблизу селища Роздольне на півночі тимчасово окупованого півострова.