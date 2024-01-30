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Ракурс
ВСУ уничтожили радиолокационную станцию ПВО рашистов в Крыму, фото: Ресурсный центр ГУРТ

ВСУ поразили радиолокационную станцию рашистов в Крыму

30 янв 2024, 16:57
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Збройні сили України сьогодні, 30 січня, вранці вразили радіолокаційну станцію російської системи ППО у тимчасово окупованому Криму.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що вказана радіолокаційна станція розташовувалася поблизу селища Роздольне на півночі тимчасово окупованого півострова.

Источник: Ракурс


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