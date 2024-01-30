ЗСУ вразили радіолокаційну станцію рашистів у Криму

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ЗСУ знищили радіолокаційну станцію ППО рашистів у Криму, фото: Ресурсний центр ГУРТ
ЗСУ вразили радіолокаційну станцію рашистів у Кримуhttps://racurs.ua/ua/n191881-zsu-vrazyly-radiolokaciynu-stanciu-rashystiv-u-krymu.htmlРакурс
Збройні сили України сьогодні, 30 січня, вранці вразили радіолокаційну станцію російської системи ППО у тимчасово окупованому Криму.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Зазначається, що вказана радіолокаційна станція розташовувалася поблизу селища Роздольне на півночі тимчасово окупованого півострова.