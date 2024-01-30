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Ракурс
ЗСУ знищили радіолокаційну станцію ППО рашистів у Криму, фото: Ресурсний центр ГУРТ

ЗСУ вразили радіолокаційну станцію рашистів у Криму

30 січ 2024, 16:57
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Збройні сили України сьогодні, 30 січня, вранці вразили радіолокаційну станцію російської системи ППО у тимчасово окупованому Криму.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що вказана радіолокаційна станція розташовувалася поблизу селища Роздольне на півночі тимчасово окупованого півострова.

Джерело: Ракурс


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