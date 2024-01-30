Владимир Зеленский встретился с Андерсом Фогом Расмуссеном, фото: Офис президента

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, який перебуває з візитом у Києві.

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Про це сьогодні, 30 січня, повідомляється на сайті президента.

В ході зустрічі Зеленський:

подякував Расмуссену за увагу до питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України;

відзначив важливість Спільної декларації про підтримку України, яку країни «Великої сімки» схвалили на саміті НАТО у Вільнюсі;

наголосив на необхідності укладення двосторонніх угод про безпекові зобов’язання відповідно до цієї декларації. Перша така угода вже підписана з Великою Британією, тривають переговори щодо укладення відповідних документів з іншими країнами;

Дякую вашій з Андрієм Єрмаком групі за допомогу у створенні проєкту Київського безпекового договору, який ліг в основу Вільнюської декларації та передбачає такі серйозні безпекові зобовʼязання, — зазначив Зеленський. — Вже маємо перші результати: з Великою Британією підписано дуже важливий безпековий документ. Триває робота з іншими державами. Сподіваюся на результат найближчим часом.

Зазначається, що Расмуссен, зі свого боку, відзначив зусилля Зеленського, завдяки якому ситуація в Україні залишається в топі світового порядку денного.

Також Расмуссен та Єрмак розповіли Зеленському про плани щодо створення міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Зеленський висловив сподівання, що ця робоча група сприятиме інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір. За словами Зеленського, Україна як майбутній член НАТО зможе значно посилити потенціал Альянсу, оскільки українська армія має безцінний досвід ведення повномасштабної війни проти рф.

Расмунсен був генсеком НАТО у 2009−2014 роках.