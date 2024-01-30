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Сбитие российского беспилотника, скриншот видео

На Херсонщине украинские зенитчики сбили российского «Мерлина» (ВИДЕО)

30 янв 2024, 20:36
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На Херсонщині військові Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збили розвідувальний російський безпілотник «Мерлін-ВР».


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Сили оборони півдня України у своєму Telegram-каналі сьогодні, 30 січня, опублікували відео, котре показує момент збиття.

«Мерлін-ВР» — це експериментальний російський безпілотник, призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Він був представлений росіянами у 2021 році.

Источник: Ракурс


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