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Сбитие российского беспилотника, скриншот видео
На Херсонщине украинские зенитчики сбили российского «Мерлина» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191888-na-hersonschine-ukrainskie-zenitchiki-sbili-rossiyskogo-merlina-video.htmlРакурс
На Херсонщині військові Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збили розвідувальний російський безпілотник «Мерлін-ВР».
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Сили оборони півдня України у своєму Telegram-каналі сьогодні, 30 січня, опублікували відео, котре показує момент збиття.
«Мерлін-ВР» — це експериментальний російський безпілотник, призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Він був представлений росіянами у 2021 році.
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