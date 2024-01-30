Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Збиття російського безпілотника, скріншот відео
На Херсонщині українські зенітники збили російського «Мерліна» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191888-na-hersonschyni-ukrayinski-zenitnyky-zbyly-rosiyskogo-merlina-video.htmlРакурс
На Херсонщині військові Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збили розвідувальний російський безпілотник «Мерлін-ВР».
.
Сили оборони півдня України у своєму Telegram-каналі сьогодні, 30 січня, опублікували відео, котре показує момент збиття.
«Мерлін-ВР» — це експериментальний російський безпілотник, призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Він був представлений росіянами у 2021 році.
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...