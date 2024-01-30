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Ракурс
Російські загарбники влаштували стрілянину в Олешках на Херсонщині, фото: news.pn

Рашисти влаштували стрілянину в окупованих Олешках, загинув мирний житель

30 січ 2024, 20:10
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Російські загарбники вбили чоловіка в тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області.


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Про це сьогодні, 30 січня, повідомила прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення у медіа про те, що 10 січня 2024 року у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області російські військові влаштували стрілянину, — зазначають у прокуратурі. — Унаслідок хаотичного ведення вогню було вбито місцевого мешканця.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу). Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини.

Джерело: Ракурс


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