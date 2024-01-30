Єрмак і Расмуссен представили Міжнародну робочу групу з євроатлантичної інтеграції України

Андрес Фог Расмуссен, фото: Офіс президента

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Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували Міжнародну робочу групу з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, покликану сприяти руху України до Альянсу.

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Про це сьогодні, 30 січня, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ця нова група, яку ми презентували разом з Андерсом Фог Расмуссеном, бачить своїм завданням роботу з країнами-членами НАТО, експертним та політичним середовищем, щоб дійсно збудувати атмосферу, яка б допомогла нашому просуванню на шляху до Альянсу, — розповів Єрмак під час спільного брифінгу у Києві.

Безумовно, ми маємо амбітні плани, які стосуються і Вашингтонського саміту, що має відбутися цього року, і загалом кроків, які б нас привели до повноцінного членства в НАТО, — додав він.

За словами Єрмака, до міжнародної групи увійшли:

екс-президент Литви Даля Грібаускайте;

екс-президент Польщі Александер Квасневський;

екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон;

екс-прем'єр Фінляндії Санна Марін;

колишня державний секретар США Гілларі Клінтон;

екс-прем'єр Польщі Марек Белька;

екс-прем'єр Словаччини Мікулаш Дзурінда;

колишня міністр закордонних справ Франції Мішель Елліот-Марі;

співголова комітету зовнішньої політики та оборони парламенту Німеччини Омід Нуріпур;

колишній міністр закордонних справ, міністр оборони, міністр юстиції Канади Пітер Маккей;

екс-представник США по Україні Курт Волкер.

Єрмак зазначив, що представники інших країн приєднуються до групи.

Я думаю, що в результаті група підготує документ з рекомендаціями і аргументацією тієї позиції, як рухатися вперед. Тому ми вже сьогодні розпочинаємо роботу. Усі ці політики, які увійшли до групи, є великими друзями України і підтримують наше членство в НАТО, — зазначив Єрмак.

Тому попереду багато міжнародних платформ, конференцій, які ми використовуватимемо, щоб представляти нашу позицію і щоб питання майбутнього членства України в НАТО та запрошення до Альянсу стало топовою темою обговорення в експертному середовищі, — додав він.

Расмуссен, зі свого боку, нагадав, що лідери НАТО на саміті у Вільнюсі заявили, що запрошення України до Альянсу має відбутися тоді, коли вона відповідатиме усім необхідним умовам. За його словами, ця міжнародна робоча група, власне і займатиметься цими речами.

Питання в тому, що це за умови, про що ми говоримо — цим і буде займатиметься робоча група. Ми визначимо, які умови є найважливішими, чи вони вже досягнуті, а якщо ні, то як це зробити, і коли їх втілювати, — зазначив він.

Джерело: «Укрінформ»