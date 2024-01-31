Буданов дал большое интервью телемарафону о стратегии войны

https://racurs.ua/n191894-budanov-dal-bolshoe-intervu-telemarafonu-o-strategii-voyny.html

Ракурс

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов дав велике інтерв’ю телемарафону.

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Це відбулося на тлі чуток про заміну головнокомандувача Валерія Залужного. Частина блогерів та анонімних джерел писала про те, що новим головкомом має стати саме Буданов. В інтерв’ю каналу «Ми — Україна» голова ГУР більше розповідав про стратегію війни, а не про успіхи української розвідки.

Зараз ― хід противника. Він закінчиться, і розпочнеться наш, — так назвали допис про інтерв’ю у соцмережах ГУР., який вийшов уранці 31 січня

Буданов розповів, що державна програма рф, яку називають «паралельний імпорт» ― це фактично узаконена контрабанда, а комплектуючі для військової промисловості рф йдуть з різних країн як зі сходу, так і з заходу. На його думку, повністю припинити росіянам доступ до іноземних комплектуючих так ніхто й не зміг.

Очільник ГУР запевнив, що витрати, які несе росія під час війни, жодна країна не в змозі перекрити повністю. Витрачається набагато більше, ніж виготовляється.

Потреба номер один ― це боєприпаси. У росіян це калібри 152 і 122 мм, ракети до «Ураганів», «Смерчів», «Градів», — сказав Буданов.

Він припустив, що під час майбутнього візиту путіна до Північної Кореї буде йтися передусім про збільшення обсягів постачання зброї в рф, а також про поглиблення відносин між ними, зокрема про співпрацю у сфері ракетних технологій.

Збільшення постачань [з кндр до рф], передусім, артилерійського озброєння ― воно точно буде, — сказав Буданов.

Щодо театру воєнних дій, то на його думку, зараз триває наступальна операція рф, яка розпочалася в листопаді 2023 року.