Ракурсhttps://racurs.ua/
Буданов дал большое интервью телемарафону о стратегии войны
Буданов дал большое интервью телемарафону о стратегии войныhttps://racurs.ua/n191894-budanov-dal-bolshoe-intervu-telemarafonu-o-strategii-voyny.htmlРакурс
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов дав велике інтерв’ю телемарафону.
.
Це відбулося на тлі чуток про заміну головнокомандувача Валерія Залужного. Частина блогерів та анонімних джерел писала про те, що новим головкомом має стати саме Буданов. В інтерв’ю каналу «Ми — Україна» голова ГУР більше розповідав про стратегію війни, а не про успіхи української розвідки.
Зараз ― хід противника. Він закінчиться, і розпочнеться наш, — так назвали допис про інтерв’ю у соцмережах ГУР., який вийшов уранці 31 січня
Буданов розповів, що державна програма рф, яку називають «паралельний імпорт» ― це фактично узаконена контрабанда, а комплектуючі для військової промисловості рф йдуть з різних країн як зі сходу, так і з заходу. На його думку, повністю припинити росіянам доступ до іноземних комплектуючих так ніхто й не зміг.
Очільник ГУР запевнив, що витрати, які несе росія під час війни, жодна країна не в змозі перекрити повністю. Витрачається набагато більше, ніж виготовляється.
Потреба номер один ― це боєприпаси. У росіян це калібри 152 і 122 мм, ракети до «Ураганів», «Смерчів», «Градів», — сказав Буданов.
Він припустив, що під час майбутнього візиту путіна до Північної Кореї буде йтися передусім про збільшення обсягів постачання зброї в рф, а також про поглиблення відносин між ними, зокрема про співпрацю у сфері ракетних технологій.
Збільшення постачань [з кндр до рф], передусім, артилерійського озброєння ― воно точно буде, — сказав Буданов.
Щодо театру воєнних дій, то на його думку, зараз триває наступальна операція рф, яка розпочалася в листопаді 2023 року.
Станом на зараз уже два з половиною місяці як триває. […] На жаль для нас, певне просування в полях у них є, біля Авдіївки те, що відбулося. Але це не те, на що вони розраховували. Окупанти хотіли якнайшвидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та на адмінмежі Донецької і Луганської областей. Навіть близько до цього нічого немає. Їхній наступ ще триватиме. Десь на початку весни він вичерпається. […] Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...