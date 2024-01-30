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Захисники України з 47-ї ОМБР дроном влучили у голову російського загарбника, який рухався.
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Відповідне відео сьогодні, 30 січня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Влучити дроном-камікадзе у голову окупанта під час його руху здатен не кожен пілот, — наголошується в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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