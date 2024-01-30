Знищення російського загарбника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191893-ukrayinskyy-dron-vluchyv-u-golovu-rashysta-pid-chas-ruhu-video.html

Ракурс

Захисники України з 47-ї ОМБР дроном влучили у голову російського загарбника, який рухався.

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Відповідне відео сьогодні, 30 січня, опубліковане у Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Влучити дроном-камікадзе у голову окупанта під час його руху здатен не кожен пілот, — наголошується в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.