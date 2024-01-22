Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
ЗСУ дроном влучили у водія російської вантажівки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191607-zsu-dronom-vluchyly-u-vodiya-rosiyskoyi-vantajivky-video.htmlРакурс
Українські військові з 24-ї окремої механізованої бригади ударами FPV-дронів знищили російську вантажівку.
.
Відповідне відео сьогодні, 22 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український волонтер Сергій Стерненко.
Дивіться як реалізовується наша програма «кожному росіянину по дрону у пику», — зазначив він в описі відео. — Воїни роти Рарог 24 ОМБр поцілили першим дроном росіянам у мармизи, а другим добили їхню вантажівку.
На відео показно, як у FPV-дрон влучає у кабіну вантажівки, де перебувають російські загарбники.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...