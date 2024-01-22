Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191607-zsu-dronom-vluchyly-u-vodiya-rosiyskoyi-vantajivky-video.html

Ракурс

Українські військові з 24-ї окремої механізованої бригади ударами FPV-дронів знищили російську вантажівку.

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Відповідне відео сьогодні, 22 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український волонтер Сергій Стерненко.

Дивіться як реалізовується наша програма «кожному росіянину по дрону у пику», — зазначив він в описі відео. — Воїни роти Рарог 24 ОМБр поцілили першим дроном росіянам у мармизи, а другим добили їхню вантажівку.

На відео показно, як у FPV-дрон влучає у кабіну вантажівки, де перебувають російські загарбники.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.