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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

ВСУ дроном попали в водителя российского грузовика (ВИДЕО)

22 янв 2024, 15:16
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Українські військові з 24-ї окремої механізованої бригади ударами FPV-дронів знищили російську вантажівку.


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Відповідне відео сьогодні, 22 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український волонтер Сергій Стерненко.

Дивіться як реалізовується наша програма «кожному росіянину по дрону у пику», — зазначив він в описі відео. — Воїни роти Рарог 24 ОМБр поцілили першим дроном росіянам у мармизи, а другим добили їхню вантажівку.

На відео показно, як у FPV-дрон влучає у кабіну вантажівки, де перебувають російські загарбники.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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