Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
ВСУ дроном попали в водителя российского грузовика (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191607-vsu-dronom-popali-v-voditelya-rossiyskogo-gruzovika-video.htmlРакурс
Українські військові з 24-ї окремої механізованої бригади ударами FPV-дронів знищили російську вантажівку.
.
Відповідне відео сьогодні, 22 січня, у своєму Telegram-каналі опублікував український волонтер Сергій Стерненко.
Дивіться як реалізовується наша програма «кожному росіянину по дрону у пику», — зазначив він в описі відео. — Воїни роти Рарог 24 ОМБр поцілили першим дроном росіянам у мармизи, а другим добили їхню вантажівку.
На відео показно, як у FPV-дрон влучає у кабіну вантажівки, де перебувають російські загарбники.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...