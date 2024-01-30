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Ракурс
ГУР здійснило успішну кібератаку на сервер російського міноборони, фото: ГУР

Кібератака «поклала» сервер спецзв’язку міноборони рф — ГУР (ФОТО)

30 січ 2024, 22:44
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про успішне здійснення кібератаки на сервер спецзв’язку міноборони рф.


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Про це інформує прес-служба ГУР.

30 січня 2024 року внаслідок кібератаки «ліг» сервер міністерства оборони держави-агресора росії, який використовувався для спецзв’язку, — вказано в повідомленні. —  Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.

Зазначається, що в результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами міноборони рф, які користувались вказаним розташованим у москві сервером.

Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене фсб рф як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації, — зазначають у ГУР. — Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об'єктах державного сектору росії, зокрема ― військових.

ГУР здійснило успішну кібератаку на сервер російського міноборони, фото: ГУР

Джерело: Ракурс


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