Ракурсhttps://racurs.ua/
ГУР здійснило успішну кібератаку на сервер російського міноборони, фото: ГУР
Кібератака «поклала» сервер спецзв’язку міноборони рф — ГУР (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191892-kiberataka-poklala-server-speczv-yazku-minoborony-rf-gur-foto.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про успішне здійснення кібератаки на сервер спецзв’язку міноборони рф.
.
Про це інформує прес-служба ГУР.
30 січня 2024 року внаслідок кібератаки «ліг» сервер міністерства оборони держави-агресора росії, який використовувався для спецзв’язку, — вказано в повідомленні. — Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.
Зазначається, що в результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами міноборони рф, які користувались вказаним розташованим у москві сервером.
Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене фсб рф як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації, — зазначають у ГУР. — Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об'єктах державного сектору росії, зокрема ― військових.