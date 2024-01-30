ГУР осуществило успешную кибератаку на сервер российского минобороны, фото: ГУР

https://racurs.ua/n191892-kiberataka-polojila-server-specsvyazi-minoborony-rf-gur-foto.html

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про успішне здійснення кібератаки на сервер спецзв’язку міноборони рф.

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Про це інформує прес-служба ГУР.

30 січня 2024 року внаслідок кібератаки «ліг» сервер міністерства оборони держави-агресора росії, який використовувався для спецзв’язку, — вказано в повідомленні. — Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.

Зазначається, що в результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами міноборони рф, які користувались вказаним розташованим у москві сервером.