Ущерб Харькова от российских обстрелов назвал мэр

Ущерб Харькова от российских обстрелов назвал мэрhttps://racurs.ua/n191891-uscherb-harkova-ot-rossiyskih-obstrelov-nazval-mer.htmlРакурс
Загальна шкода, завдана Харкову з урахуванням недавніх ворожих ударів, становить 10 млрд дол. США.
Про це під час засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва Харківської області заявив мер міста Ігор Терехов, повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
За його словами, внаслідок збройної агресії рф у Харкові пошкоджено:
- 65% закладів охорони здоров’я;
- 56% навчальних закладів;
- 35% закладів культури.
У 2024 році ставимо за мету відновити 57 шкіл, які тією чи іншою мірою було пошкоджено, і ще 157 багатоповерхових будинків, — зазначив Терехова.
Крім того, Терехов під час зустрічі з експертами Житлової ініціативи для Східної Європи, що реалізується під патронатом Європейської економічної комісії ООН, зазначив, що внаслідок обстрілів понад 150 тис. городян втратили житло, тому сьогодні є потреба не лише у відновленні пошкоджених будинків, а й у будівництві житла.
Ми б хотіли взяти за досвід післявоєнне відновлення Німеччини, коли саме місто є замовником будівництва житла і потім може здавати це житло в довгострокову оренду з правом викупу для городян, — зазначив він. — Це було б набагато дешевше для людей, ніж купувати квартири за ринковими цінами у комерційних забудовників, що важливо з огляду на кількість постраждалих від російської агресії зараз.