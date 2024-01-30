Ущерб Харькова от российских обстрелов назвал мэр

Рашисты периодически обстреливают Харьков, фото: ГСЧС.

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Загальна шкода, завдана Харкову з урахуванням недавніх ворожих ударів, становить 10 млрд дол. США.

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Про це під час засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва Харківської області заявив мер міста Ігор Терехов, повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

За його словами, внаслідок збройної агресії рф у Харкові пошкоджено:

65% закладів охорони здоров’я;

56% навчальних закладів;

35% закладів культури.

У 2024 році ставимо за мету відновити 57 шкіл, які тією чи іншою мірою було пошкоджено, і ще 157 багатоповерхових будинків, — зазначив Терехова.

Крім того, Терехов під час зустрічі з експертами Житлової ініціативи для Східної Європи, що реалізується під патронатом Європейської економічної комісії ООН, зазначив, що внаслідок обстрілів понад 150 тис. городян втратили житло, тому сьогодні є потреба не лише у відновленні пошкоджених будинків, а й у будівництві житла.