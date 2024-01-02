Ракурсhttps://racurs.ua/
Киев и Харьков приходят в себя после варварского нападения московитов
Киев и Харьков приходят в себя после варварского нападения московитов (ФОТО)https://racurs.ua/n190952-kiev-i-harkov-prihodyat-v-sebya-posle-varvarskogo-napadeniya-moskovitov-foto.htmlРакурс
Київ та Харків оговтуються після варварського нападу московитів 2 січня.
.
Наслідки чергової атаки на Київ у фото показали Костянтин та Влада Ліберови.
Ми прокинулись від вибухів. Багатоповерхівка, яка постраждала, знаходиться за 3 км від нашої квартири. Дим пожежі було видно просто з вікон. Тремтіло скло від вибухів, тремтів наш собака. Та й ми самі, якщо чесно, — написали Костянтин та Влада Ліберови, подружжя весільних фотографів з Одеси, які з початком широкомасштабного вторгнення почали фотографувати війну.
Вони опублікували в Інстаграм декілька своїх фото.
У Харкові станом на зараз вже 47 постраждалих. До лікарень доставили 16 людей, з них 2 — діти і 2 дорослих — перебувають на амбулаторному лікуванні, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
12 потерпілих госпіталізованих мають уламкові пошкодження я кінцівок, тулуба, обличчя, голови різних ступенів тяжкості. 3 пацієнтів у важкому стані, 9 — у середньому та легкому.
Центр міста московити також істотно понівечили.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...