Киев и Харьков приходят в себя после варварского нападения московитов

Київ та Харків оговтуються після варварського нападу московитів 2 січня.

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Наслідки чергової атаки на Київ у фото показали Костянтин та Влада Ліберови.

Ми прокинулись від вибухів. Багатоповерхівка, яка постраждала, знаходиться за 3 км від нашої квартири. Дим пожежі було видно просто з вікон. Тремтіло скло від вибухів, тремтів наш собака. Та й ми самі, якщо чесно, — написали Костянтин та Влада Ліберови, подружжя весільних фотографів з Одеси, які з початком широкомасштабного вторгнення почали фотографувати війну.

Вони опублікували в Інстаграм декілька своїх фото.

У Харкові станом на зараз вже 47 постраждалих. До лікарень доставили 16 людей, з них 2 — діти і 2 дорослих — перебувають на амбулаторному лікуванні, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

12 потерпілих госпіталізованих мають уламкові пошкодження я кінцівок, тулуба, обличчя, голови різних ступенів тяжкості. 3 пацієнтів у важкому стані, 9 — у середньому та легкому.

Центр міста московити також істотно понівечили.