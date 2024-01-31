Взрывы в Шевченковском райсуде Киева – Гуменюка не обыскали перед заседанием

https://racurs.ua/n191903-vzryvy-v-shevchenkovskom-raysude-kieva-gumenuka-ne-obyskali-pered-zasedaniem.html

Ракурс

ДБР завершило розслідування щодо вибухів у Шевченківському райсуді Києва у липні 2023 року. Тоді підсудний Ігор Гуменюк проніс вибухівку в зал суду та підірвав себе.

.

Гуменюк зміг принести саморобні вибухові пристрої до приміщення суду через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби. Вони не обшукали особисті речі підсудного (в тому числі й наплічник) після того, як вивели його з камери.

Їх навіть не здивував той факт, що при температурі +28, людина, яку вони конвоювали зі слідчого ізолятора до суду, була одягнена у теплий светр, — йдеться у повідомленні ДБР.

Під час обшуків у Гуменюка знайшли гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини, частина з яких входила до складу вибухівки.

До суду направили обвинувальні акти щодо шести співробітників «Київського слідчого ізолятора». Їм загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 липня 2023 року у конвойному приміщенні Шевченківського районного суду Києва здетонували саморобні вибухові пристрої.

Вибух вчинив утримуваний у ДУ «Київський слідчий ізолятор» підсудний. Через підрив він загинув, поранення отримали два співробітники спецпідрозділу Національної поліції України, а також значних пошкоджень зазнало приміщення та майно суду.

Хто такий Гуменюк?

Гуменюк народився 1994 року. Він був родом із міста Кам’янець-Подільського Хмельницької області. Гуменюк був активним студентом. А коли почалась Революція гідності — був на Майдані.

Після того, як 2014 року росія напала на Україну, 20-річний хлопець добровольцем пішов на фронт та воював у складі батальйону «Січ». Він брав участь у боях в Кураховому та Пісках.

31 серпня 2015 року відбувалось позачергове засідання Верховної Ради України, на якому депутати хотіли ухвалити проєкт закону про внесення змін до Конституції України у першому читанні. Йшлось про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Це було частиною взятих на себе Україною зобов’язань за «мінськими угодами».

Того дня ВО «Свобода» організувала під приміщенням Верховної Ради акцію протесту. Мітингувальники вимагали не допустити ухвалення скандального законопроєкту.

31 серпня 2015 року невідомі кинули у бік нацгвардійців гранату, через що загинуло чотири військових. Ще багато людей отримали поранення. У цьому звинуватили 21-річного Ігоря Гуменюка та ще одного бійця. Підозрюваний пояснював, що у той час був у відпустці та взяв участь в акції протесту. Свою провину він заперечував.