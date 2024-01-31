За экс-главу ВСУ Князева внесли залог

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Ракурс

За колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу.

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Про це 31 січня повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

30 січня слідчий суддя Антикорупційного суду зменшив заставу Князєву із 20 млн грн до 18,168 млн грн. У середу гроші за нього внесли й Князєв може вийти із СІЗО.

ЦПК пише, що малоймовірно, що гроші міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, оскільки всі його активи арештовано. Понад те, захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести щонайбільше 10 млн грн.

Два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже 20 років. Дружина пояснила, що фактичні шлюбні відносини з чоловіком припинені з травня 2023 року внаслідок несумісності характерів, різних поглядів на життєві проблеми та шляхи їх вирішення.

На розгляді в одному із судів міста Миколаєва також є позов про поділ спільного майна подружжя.

Князєв сидів під вартою із травня 2023 року і за цей час його застава зменшилася у кілька разів.

У травні 2023 року йому призначили варту із заставою у 107 млн грн. Вже за 2 тижні апеляція зменшила заставу до 75 млн грн. У серпні слідчий суддя зменшив Князєву заставу до 55 млн грн.

Через місяць апеляція скинула заставу до 45 млн грн, а у жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 млн. У грудні заставу зменшували двічі: спершу до 27 млн грн, згодом до 20 млн грн. Учора Князєву зменшили заставу до 18,168 млн грн.

За дуже цікавим збігом обставин новина про внесення застави співпала з появою інформації про те, що ВРП хоче зупинити розгляд дисциплінарних справ стосовно Князєва. Наші колеги з Автомайдан помітили відповідні пропозиції в сьогоднішньому порядку денному. Якщо дисциплінарна справа щодо Князєва буде зупинена — це стане небезпечним прецедентом, який допоможе іншим суддям, яких підозрюють чи обвинувачують у злочинах, роками залишитися суддями та отримувати весь цей час солідну винагороду. Розлучення, зменшення застави, процес щодо поділу майна, вихід з-під варти і спроба зупинити дисциплінарне провадження. Якось надто багато одночасних подій і збігів у житті Князєва, — пишуть у ЦПК.

Нагадаємо, що наприкінці грудня ВАКС обмежив стороні захисту Князєва строк ознайомлення з матеріалами справи до 1 березня 2024 року. Після цієї дати справу мають направити до суду.

Історія питання

Князєва затримали у травні минулого року за підозрою в отриманні хабаря у 2,7 млн дол.

За даними слідства, між керівництвом Верховного суду й людьми, які хотіли «вирішити питання» в суді, працювало посередником адвокатське об'єднання. Слідчі зафіксували низку контактів одного з власників цього об'єднання із власником фінгрупи «Фінанси та кредит» (співголовою цієї групи називають Костянтина Жеваго).

Зокрема, Велика палата ВС розглядала справу щодо права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo. Своїм рішенням 19 квітня орган залишив зазначені акції пов’язаним із Жеваго компаніям. Сам бізнесмен заперечив, що він причетний до хабаря голові чи суддям Верховного суду.

15 травня правоохоронці зафіксували «на гарячому» передання другої частини хабаря, тоді ж і затримали Князєва й адвоката. А втім, у САП казали, що гроші знайшли ще в деяких інших суддів Великої палати Верховного суду України.

Пленум ВСУ висловив недовіру голові ВС Всеволоду Князєву і через це достроково припинив його повноваження як очільника суду. А Вища рада правосуддя дала згоду на тримання його під вартою.