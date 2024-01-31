Украина объявила о большом обмене с рф - домой вернулись 207 военных

https://racurs.ua/n191914-ukraina-obyavila-o-bolshom-obmene-s-rf-domoy-vernulis-207-voennyh-foto.html

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З російського полону 31 січня повернулися 207 українців — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції — рядові, сержанти та офіцери.

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Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що наша країна повернула багато оборонців Маріуполя, військових, що були на «Азовсталі», острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках.

Це другий великий обмін після тривалої перерви, повідомили в Офісі президента.

Міноборони рф заявило, що Україна передала 195 військовополонених.

Омбудсман Дмитро Лубінець додав, що сьогодні відбувся 50-й обмін полоненими. Наразі Україні вдалося повернути 3 тис. 35 військовополонених.