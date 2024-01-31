Суд ООН объявил решение по делу по иску Украины против россии. Фото:

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Ракурс

Міжнародний суд ООН 31 січня оголосив вирок за позовом України проти росії.

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Суд у Гаазі визнав, що рф порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України у 2014 році. Однак Феміда не призначила компенсацію, як того вимагала Україна. Про це повідомила «Радіо Свобода».

Також Москву визнали винною в дискримінації українського населення, бо окупанти не забезпечили присутність української мови в освітніх закладах у Криму.

Зазначається, що суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності країни-агресора за збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014 році, про що просив Київ.

Як відомо, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов до рф у зв’язку з порушенням країни-агресором Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Україна прагне, щоб суд зобов’язав росію виплатити репарації за напади та злочини на сході країни, включно зі збиттям рейсу МН17 авіакомпанії Malaysia Airlines.

Українська сторона заявляла, що у 2014 році російська влада, її високопосадовці свідомо фінансували терористичні акти в Криму, Донецьку і Луганську. Зазначалося, що Москва постачали зброю й гроші так званим ЛДНР на вбивства українців, терор, бомбардування цивільного населення, руйнування шкіл і лікарень.

Частиною терору і геноцидних практик була насильницька русифікація, паспортизація, стирання української й кримськотатарської ідентичності в Криму й на окупованому Донбасі.

Перші результати тих важливих слухань Україна отримала в листопаді 2019 року. Тоді Міжнародний суд ООН відхилив усі заперечення росії та її адвокатів щодо юрисдикції суду розглядати справу за позовом України про застосування Міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Країну-агресора тоді зобовʼязали відновити навчання в кримськотатарських школах в Криму, діяльність Меджлісу й це була важлива перемога Києва. Перше рішення суду росія проігнорувала.

Нагадаємо, 2 листопада 2023 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовольнив позов української компанії ДТЕК і присудив країні-агресору росії виплатити компенсацію за активи, котрі були захоплені під час окупації Криму.

Джерело: «Радіо Свобода»