Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Эксперты ООН опубликовали доказательство того, что рф спланировала и совершила теракт в исправительной колонии в Еленовке

Эксперты ООН опубликовали доказательство того, что рф спланировала и совершила теракт в исправительной колонии в Еленовке

30 июн 2025, 21:02
999

ООН через три роки теракту в Оленівці опублікувала внутрішній аналіз щодо російської атаки.

Після теракту в 2022 році ООН висловила готовність розслідувати його, але за 5 місяців розпустила робочу групу через відсутність гарантій безпеки.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман нагадує, що пропонував місії ООН зустрітися, аби передати матеріали, але та не погоджувалася. У 2023 році організація заявила, що теракт «не був спричинений HIMARS».

І лише кілька днів тому ООН опублікувала документ із доказами планування і здійснення атаки росією. Там, зокрема, встановлено зброю та боєприпаси, які використала росія для вбивства українських військовополонених.

Нарешті речі названо своїми іменами, — пише український омбудсман.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров