Эксперты ООН опубликовали доказательство того, что рф спланировала и совершила теракт в исправительной колонии в Еленовке

https://racurs.ua/n207466-eksperty-oon-opublikovali-dokazatelstvo-togo-chto-rf-splanirovala-i-sovershila-terakt.html

Ракурс

ООН через три роки теракту в Оленівці опублікувала внутрішній аналіз щодо російської атаки.

Після теракту в 2022 році ООН висловила готовність розслідувати його, але за 5 місяців розпустила робочу групу через відсутність гарантій безпеки.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман нагадує, що пропонував місії ООН зустрітися, аби передати матеріали, але та не погоджувалася. У 2023 році організація заявила, що теракт «не був спричинений HIMARS».

І лише кілька днів тому ООН опублікувала документ із доказами планування і здійснення атаки росією. Там, зокрема, встановлено зброю та боєприпаси, які використала росія для вбивства українських військовополонених.