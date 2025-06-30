Хищение миллионов на строительстве фортификаций: полиция Харькова рассказала о схеме с участием экс-заммэра

https://racurs.ua/n207465-hischenie-millionov-na-stroitelstve-fortifikaciy-policiya-harkova-rasskazala-o-sheme-s-uchastiem.html

Ракурс

У справі про розкрадання мільйонів на будівництві захисних фортифікацій затримано ексзаступника мера Харкова Андрія Руденко та всіх учасників схеми.

Як розповів на своїй сторінці у Фейсбук начальник слідчого управління Сергій Болвінов, у злочинній схемі фігурують організатор — колишній заступник мера Харкова, учасники — основний підрядник та ще троє комерційних структур.

Саме через них підрядник закуповував майно для облаштування фортифікацій з націнкою у 30%

Учасники схеми перебуватимуть в СІЗО на час слідства. Зокрема й організатор — колишній заступник харківського міського голови, він також під вартою. Запобіжний захід сьогодні обрав суд, написав Болвінов.

За йог ословами, це справа про майже п’ять з половиною мільйонів гривень з резервного фонду Держбюджету та винахідливих харків’ян, які встигли нажитися на обороні міста та області. На чолі оборудки — публічний та відомий в місті колишній чиновник. Саме він, за даними слідства, був головним вигодоодержувачем тих підприємств, які залучені до схеми. Вже після початку повномасштабного вторгнення росіян ексзаступник мера міста зайнявся будівництвом. Минулого року афілійоване з ним ТОВ уклало договори з профільним обласним Департаментом на зведення фортифікацій.

Будувати об'єкти військової інфраструктури взялися на Сумському напрямку. Та виявилося, що будматеріали обійшлися підряднику на тридцять відсотків дорожче від ринкової вартості. Для того, щоби приховати цю махінацію, колишній заступник мера використав так звані фірми-«прокладки». Вони купували дешевше, а вже далі, за паперами, продавали підряднику по іншій ціні.

Решта — більш як п’ять мільйонів гривень, осіла в кишені «бенефіціара». При цьому, грошова винагорода за ці роботи була передбачена для підприємства окремо за договором — теж бюджетні гроші. Ми провели цілу низку обшуків та експертиз, вилучили бухгалтерські документи та чорнові записи, комп’ютери та телефони у фігурантів. І маємо неспростовні докази провини й організатора цієї оборудки, і всіх чотирьох учасників, — повідомив Болвінов.

Організатора оборудки, колишнього заступника мера Харкова Руденка, суд вирішив взяти під варту без права внесення застави.